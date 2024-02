"Gute Nacht, Freunde": Eine Hommage an Gunther Emmerlich

Dresden - Eine "Hommage an Gunther Emmerlich" stand an, am gestrigen Samstag auf der Bühne im ausverkauften Theaterkahn. Schauspieler Thomas Thieme (75), Entertainer Harald Schmidt (66) und Regisseur Holk Freytag (80) erinnerten sich an den im Dezember im Alter von 79 Jahren verstorbenen Kollegen. Ohne Pathos: Warmherzig, witzig und anekdotensatt würdigte das Trio Leben und Werk des Sängers.