Mama Präsidentin, Papa Politiker: Volle Punktzahl für Gitarren-Talent Hans
Dresden - Wer den Dresdner Hans Tröger (16) trifft, wird ihn wohl selten ganz still erleben: Entweder summt er eine selbst komponierte Melodie oder wippt mit dem Fuß. Dass der Teenager mit seinem Talent gerade einen echten musikalischen Volltreffer gelandet hat, zeigt sein jüngster Erfolg bei "Jugend musiziert".
Der Sohn von Linken-Stadtrat Tilo Kießling (55) und DSC-Präsidentin Birke Tröger (53) hat bei dem Wettbewerb abgeräumt wie kaum ein anderer: Auf Regional-, Landes- und Bundesebene bekam er für Gitarre (Pop) jeweils die vollen 25 Punkte.
"Ein perfekter Lauf", sagt selbst Hans. Mit seiner Akustikversion von Stevie Wonders "Isn't She Lovely" überzeugte der Teenie die Jury. Bundesweit ergatterte nur ein anderer Gitarrist die volle Punktzahl.
Der Erfolg kommt dabei nicht von ungefähr: Schon mit elf Jahren stand der Gymnasiast bei "The Voice Kids" auf der Bühne - eher zufällig. "Wir waren auf einer Geburtstagsfeier. Dort gab es eine Bühne, auf der Hans natürlich gespielt hat", so Mama Birke stolz.
Ein Gast war dann so begeistert, dass er den Jungen kurzerhand bei der TV-Show anmeldete.
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Hans griff bereits im Alter von vier Jahren zur Gitarre
Seine musikalische Reise begann allerdings noch viel früher. "Ich wurde viel von meiner Mama besungen und mein Papa hat mir viel Musik vorgespielt", erinnert sich Hans, der mit vier Jahren zur Gitarre griff.
Der erste Schritt Richtung Musikerkarriere passierte ganz nebenbei beim Eisessen am "Café Komisch". "Nebenan ist die Neustädter Musik- und Kunstschule, durchs Fenster haben wir Musik gehört", erinnert sich die DSC-Präsidentin.
"Hier lernte er bei Musiklehrerin Sylvia Smesny, bis sie irgendwann meinte, dass sie ihm nichts mehr beibringen könnte", betont sein Papa stolz.
Hans kann sich das Leben als Musiker vorstellen
Heute besucht Hans das Landesmusikgymnasium. "Wir haben Ensembles an der Schule, also mehrere Schüler in einer Band. Da war ich dann der Jüngste und hab gemerkt: Wenn ich nicht nach hinten fallen will, muss ich dranbleiben, immer besser zu werden."
Musikalisch geprägt wurde er vor allem von DDR-Liedermacher-Legende Hans-Eckardt Wenzel (70). Sein Highlight: "Ich durfte mit ihm einmal auf der Bühne spielen. Ich war so aufgeregt."
Auch beruflich kann sich der Teenager das Leben als Musiker vorstellen: "Ich hab ja noch drei Jahre, dann will ich studieren. Berufsmusiker wäre schon cool, aber Musiklehrer eben auch. So viele tolle Lehrer, wie ich habe ..."
Titelfoto: Steffen Füssel