Mama Präsidentin, Papa Politiker: Volle Punktzahl für Gitarren-Talent Hans

Dresden - Wer den Dresdner Hans Tröger (16) trifft, wird ihn wohl selten ganz still erleben: Entweder summt er eine selbst komponierte Melodie oder wippt mit dem Fuß. Dass der Teenager mit seinem Talent gerade einen echten musikalischen Volltreffer gelandet hat, zeigt sein jüngster Erfolg bei "Jugend musiziert".

"Als er zwei war, mussten wir nur dem Summen folgen, dann wussten wir, wo er ist", lacht Mama Birke Tröger (53, l.), die mit ihrem Mann Tilo Kießling (55, Linke, r.) sehr stolz auf ihren Sohn Hans (16) ist. © Steffen Füssel

Der Sohn von Linken-Stadtrat Tilo Kießling (55) und DSC-Präsidentin Birke Tröger (53) hat bei dem Wettbewerb abgeräumt wie kaum ein anderer: Auf Regional-, Landes- und Bundesebene bekam er für Gitarre (Pop) jeweils die vollen 25 Punkte.

"Ein perfekter Lauf", sagt selbst Hans. Mit seiner Akustikversion von Stevie Wonders "Isn't She Lovely" überzeugte der Teenie die Jury. Bundesweit ergatterte nur ein anderer Gitarrist die volle Punktzahl.

Der Erfolg kommt dabei nicht von ungefähr: Schon mit elf Jahren stand der Gymnasiast bei "The Voice Kids" auf der Bühne - eher zufällig. "Wir waren auf einer Geburtstagsfeier. Dort gab es eine Bühne, auf der Hans natürlich gespielt hat", so Mama Birke stolz.

Ein Gast war dann so begeistert, dass er den Jungen kurzerhand bei der TV-Show anmeldete.