"Haus der Geister": Autor Frank Goldammer lässt Dresdner Kommissar Max Heller wieder ermitteln

Dresden - Spricht man mit Frank Goldammer (50) über die Bücher, an denen er arbeitet, dann ist hier die Rede von Heller, dort von Bruch und noch von ganz anderem Stoff. Im Moment liegt die Aufmerksamkeit auf dem neuen - zweiten - Roman um den kaiserlichen Kriminalrat Gustav Heller, der am Donnerstag erschienen ist. In "Haus der Geister" spukt es und gibt es eine Menge Tote.