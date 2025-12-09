 638

Hier gibt's Freikarten fürs Adventskonzert in Dresden

Schon nächste Woche wird sich das Rudolf-Harbig-Stadion zum gemeinsamen Singen beim "Großen Adventskonzert" mit Tausenden Gästen füllen.

Von Katrin Koch

Mehr als 200 Herrnhuter Sterne leuchten fürs Adventskonzert im Harbig-Stadion.
Musikalische Hauptakteure sind am 18. Dezember Kreuzchor, Dresdner Kapellknaben, Musicalwerkstatt Oh-TÖNE und MDR-Kinderchor.

Durch das Konzert führt Sängerin Ella Endlich (41, "Küss mich, halt mich, lieb mich"). Außerdem dabei: Sänger Nik P. (63), Entertainer Sasha (53) und Hornist Felix Klieser (34).

Wir verschenken 5x 2 Freikarten für Stehplätze auf dem Rasen.

Einfach am Dienstag unter Kennwort "Adventskonzert" eine E-Mail senden an: [email protected]

