Hier gibt's Freikarten fürs Adventskonzert in Dresden

Schon nächste Woche wird sich das Rudolf-Harbig-Stadion zum gemeinsamen Singen beim "Großen Adventskonzert" mit Tausenden Gästen füllen.

Von Katrin Koch

Dresden - Schon nächste Woche wird sich das Rudolf-Harbig-Stadion zum gemeinsamen Singen beim "Großen Adventskonzert" mit Tausenden Gästen füllen.

Mehr als 200 Herrnhuter Sterne leuchten fürs Adventskonzert im Harbig-Stadion. © Sebastian Kahnert/dpa Musikalische Hauptakteure sind am 18. Dezember Kreuzchor, Dresdner Kapellknaben, Musicalwerkstatt Oh-TÖNE und MDR-Kinderchor. Durch das Konzert führt Sängerin Ella Endlich (41, "Küss mich, halt mich, lieb mich"). Außerdem dabei: Sänger Nik P. (63), Entertainer Sasha (53) und Hornist Felix Klieser (34).