Hoch die Tassen! Verkauf fürs Pichmännel-Oktoberfest startet
Dresden - Bis zum Fassbieranstich dauert es noch – doch der Vorverkauf für das 12. Pichmännel-Oktoberfest startet am Donnerstag (11 Uhr). Karten (ab 20 Euro) für die Mordsgaudi gibt es ausschließlich online unter: www.pichmaennel-oktoberfest.de.
Das XXL-Bierzelt wird vom 24. September bis 10. Oktober im Veranstaltungsareal "Rinne" im Ostragehege aufgeschlagen.
An 13 Veranstaltungstagen werden mehr als 45.000 Besucher erwartet – natürlich in Dirndl und Lederhosen. "Im Vorjahr wurden rund 90.000 Liter Festbier getrunken", freut sich Feldschlößchen-Marketingchef Frank Haase (49).
Eine Maß Festbier kostet wie im Vorjahr 12,60 Euro. Gebraut wird es ab Ende Juni. "Natürlich wollen wir in diesem Jahr die 100.000-Liter-Marke knacken."
"Wir hoffen auf noch mehr Besucher als 2025, da in diesem Jahr keine Ferienwoche in die Oktoberfest-Zeit fällt", so WOK-Caterer Andreas Wünsche (61).
Wer dabei sein will, sollte beim Ticketkauf nicht zögern. 2025 waren innerhalb eines Tages rund 36.500 Tickets weg.
Titelfoto: Steffen Füssel