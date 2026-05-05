Hoch die Tassen! Verkauf fürs Pichmännel-Oktoberfest startet

Dresden - Bis zum Fassbieranstich dauert es noch – doch der Vorverkauf für das 12. Pichmännel-Oktoberfest startet am Donnerstag (11 Uhr). Karten (ab 20 Euro) für die Mordsgaudi gibt es ausschließlich online unter: www.pichmaennel-oktoberfest.de .

Stoßen auf ein zünftiges Pichmännel-Oktoberfest an (v.l.): Manja Rabe-Kalms (45), Frank Haase (49), Andreas Wünsche (61) und Swaantje Bär (34). © Steffen Füssel

Das XXL-Bierzelt wird vom 24. September bis 10. Oktober im Veranstaltungsareal "Rinne" im Ostragehege aufgeschlagen.

An 13 Veranstaltungstagen werden mehr als 45.000 Besucher erwartet – natürlich in Dirndl und Lederhosen. "Im Vorjahr wurden rund 90.000 Liter Festbier getrunken", freut sich Feldschlößchen-Marketingchef Frank Haase (49).

Eine Maß Festbier kostet wie im Vorjahr 12,60 Euro. Gebraut wird es ab Ende Juni. "Natürlich wollen wir in diesem Jahr die 100.000-Liter-Marke knacken."