Dresdens Zigarren-Entertainer überraschend gestorben
Dresden - Er hatte immer eine Zigarre im Mund: Michael Bader war Dresdens bekanntester Tabak-Spezialist. Ob in seinem "Cigar Refugium" im Gewölbekeller des Hotels Burgk, beim SemperOpernball oder bei hochkarätigen Events: Bader war mit seiner edlen Rauchware immer dabei. Nun ist er im Alter von 61 Jahren verstorben.
Weit über 1000 verschiedene Zigarrenformate hielt Bader in seinem "Cigar Refugium" für Genießer bereit.
Sein 51 Quadratmeter-Humidor wurde von Fachzeitschriften wie dem "Zigarren Magazin" in höchsten Tönen als "Paradies für alle Aficionados" gelobt.
Kunden liebten ihn genauso für seine Geschichten und Anekdoten von Tabakdynastien und prominenten Zigarren-Rauchern - und seinen Humor.
"Lebt Eure Zeit, die Euch gegeben ist", hatte Bader noch zum Jahreswechsel gepostet.
Titelfoto: Petra Hornig