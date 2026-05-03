Dresdens Zigarren-Entertainer überraschend gestorben

Dresden - Er hatte immer eine Zigarre im Mund: Michael Bader war Dresdens bekanntester Tabak-Spezialist. Ob in seinem "Cigar Refugium" im Gewölbekeller des Hotels Burgk, beim SemperOpernball oder bei hochkarätigen Events: Bader war mit seiner edlen Rauchware immer dabei. Nun ist er im Alter von 61 Jahren verstorben.

Zigarrenprofi Michael Bader im Jahr 2021 in seinem Refugium. © Petra Hornig

Weit über 1000 verschiedene Zigarrenformate hielt Bader in seinem "Cigar Refugium" für Genießer bereit.

Sein 51 Quadratmeter-Humidor wurde von Fachzeitschriften wie dem "Zigarren Magazin" in höchsten Tönen als "Paradies für alle Aficionados" gelobt.