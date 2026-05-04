04.05.2026 08:30 Mehl, Wasser und ganz viel Tradition: Sachsens "himmlische" Backstube der Hostien

In der Dresdner Neustadt steht die einzige Hostienbäckerei Mitteldeutschlands, verborgen im alten Pfortenhaus der Diakonissenanstalt.

Von Benjamin Schön

Dresden - Es riecht wie in einer ganz normalen Bäckerei - und doch ist dieser Ort einzigartig. In der Dresdner Neustadt steht die einzige Hostienbäckerei Mitteldeutschlands, verborgen im alten Pfortenhaus der Diakonissenanstalt und doch von großer Bedeutung für Gemeinden weit über Sachsen hinaus. Hier entstehen Jahr für Jahr bis zu einer Million kleine Oblaten für das Abendmahl.

Carola Schmiedt (61) zeigt wie eine komplette Platte aussieht. © Steffen Füssel "Am Ende ist es ganz schlicht - Mehl und Wasser. Aber das, was daraus wird, hat für viele Menschen eine große Bedeutung", sagt Maria Selle (59), die eigentlich Paramentikerin (Textilkünstlerin) ist. In der Backstube arbeitet ein eingespieltes Team: Carola Schmiedt (61), seit über 30 Jahren dabei und gehörlos, steht an den heißen Backeisen. Tom Brietenhagen (27) übernimmt das Ausstanzen der Hostien. Jeder Handgriff sitzt, oft ohne viele Worte. Meist werden gleich große Mengen verarbeitet – etwa acht Kilo Mehl und zehn Liter Wasser. "Kelle für Kelle kommt der Teig ins Backeisen und wird dort bei 140 Grad etwa zwei Minuten gebacken." Dresden Kultur & Leute Holger John eröffnet Ausstellung mit Nina Hagens Hilfe Die Geräte erinnern an Waffeleisen, sind aber fest verriegelt, damit alle Hostien exakt gleich dick werden. Pro Backvorgang entstehen 70 Stück - 69 kleine und eine große, mit Motiven wie Kruzifix oder Siegeslamm.

Die Kekse können online bestellt oder direkt bei der Hostienbäckerei gekauft werden. © Steffen Füssel

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Hostien werden bis nach Österreich geliefert

Mit ganz viel Präzision stanzt Tom Brietenhagen (27) die Hostien aus. © Steffen Füssel Nach dem Backen folgt Feinarbeit: "Über Nacht kommen die Platten in einen feuchten Raum. Je nach Witterung dehnen sie sich ein bisschen aus, dann lassen sie sich besser stanzen." Erst danach werden die Hostien ausgestanzt, gezählt und sorgfältig verpackt. Selbst die Reste werden weiterverarbeitet: Seit einigen Jahren werden daraus Kekse - süß oder herzhaft, verkauft im Internet oder in Caféterien. Rund 800.000 Hostien entstehen hier im Jahr, in Spitzenzeiten waren es sogar über eine Million. Besonders vor Weihnachten, Ostern und zur Konfirmationszeit steigt die Nachfrage deutlich. Dresden Kultur & Leute Neuer Verein will helfen, Dresdner Elbschlösser zu erhalten Geliefert wird vor allem nach Sachsen, aber auch in andere Bundesländer und sogar nach Österreich.

Die große Hostie muss noch komplett per Hand ausgestanzt werden. © Steffen Füssel

Dieses Jahr feiert die Hostienbäckerei 160 Jahre. © Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Dresden

Kommentar: Die Wucht des Unscheinbaren