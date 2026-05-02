Holger John eröffnet Ausstellung mit Nina Hagens Hilfe
Dresden - Unter dem Titel "Alles so schön bunt hier" eröffnete Galerist und Maler Holger John (66) am Donnerstag seine eigene Ausstellung mit rund 600 farbigen Werken (und einigen Gastarbeiten) im Oktogon der Kunstakademie.
"Das ist bisher meine größte Ausstellung", versichert John.
Der Titel der Retrospektive stammt aus dem Song "Ich glotz TV" von Nina Hagen (71). "Sie hat mir die Verwendung auch erlaubt", lacht John.
Und nicht nur das: Nina Hagens Sohn, Otis Hagen Chevalier (36), legte zur Vernissage mit über 300 Gästen als DJ auf.
Bis 31. Mai ist Johns Malerei auf Papier in der "Zitronenpresse" zu sehen.
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Besonders zu empfehlen: "An den Öffnungstagen führe ich jeweils 13 Uhr persönlich durch die Ausstellung", verspricht der Maler. Das Oktogon ist Mittwoch bis Sonntag (11 bis 18 Uhr) geöffnet, Eingang über Georg-Treu-Platz.
Titelfoto: Bildmontage: Dana Peter, Facebook/Holger John,