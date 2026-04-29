Frauentausch bei den "medlz": Eine kommt, eine geht

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Bei den medlz-Sängerinnen ist Bewegung drin. Joscheba kommt und ersetzt Sängerin Bianca Dolabella.

Dresden - Stimmwechsel bei der Dresdner A-cappella-Band "medlz" - die gebürtige Zittauerin Bianca Dolabella (41) verlässt nach zwei Jahren das Quartett. Ab Sommer trennen sich die Wege der Sängerinnen.

Multitalent Bianca (2.v.r.) widmet sich künftig ihren vielen anderen Projekten.
Multitalent Bianca (2.v.r.) widmet sich künftig ihren vielen anderen Projekten.  © PR/Chris Gonz

Der Grund: Multitalent Bianca hat eine eigene Band, arbeitet als Artistin am Trapez, spielt Piano und Geige, gastierte im Berliner Kabarett "Distel".

"Bianca hat viele Projekte und außerdem zwei kleine Kinder. Deshalb war schon länger geplant, dass wir eine Ersatzsängerin suchen", so medlz-Sängerin Sabine Kaufmann (45).

Denn die Band soll ein Quartett bleiben. "Anfang des Jahres haben wir deshalb gecastet." Mit Erfolg!

Dresden: "Schlaflos im Märchenwald": "Radio PSR"-Moderator Steffen Lukas gibt Gas
Dresden Kultur & Leute "Schlaflos im Märchenwald": "Radio PSR"-Moderator Steffen Lukas gibt Gas

Joscheba Schnetter (40) verstärkt jetzt die medlz, ging im März bereits mit der Band eine Woche auf Tour und "sitzt ab Sommer nun fest bei uns im Boot", freut sich Sabine Kaufmann.

Joscheba bringt Stimme und ganz viel Liebe mit - sie arbeitet auch als Traurednerin, sorgt auf Hochzeiten für unvergessliche Momente.

Das neue medlz-Quartett: Sabine, Juliane, Joscheba und Nelly (v.l.).
Das neue medlz-Quartett: Sabine, Juliane, Joscheba und Nelly (v.l.).  © privat
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Von den ursprünglichen Sängerinnen der A-cappella-Band, die 1999 unter dem Namen "Nonets" gegründet wurde und sich 2005 umbenannte, ist neben Sabine Kaufmann noch Nelly Palmowske (45) der Band treu geblieben.

Juliane Köbe (30) stieß 2021 dazu. Nun komplettiert Joscheba das Quartett.

Titelfoto: PR/Chris Gonz

Mehr zum Thema Dresden Kultur & Leute: