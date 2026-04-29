Frauentausch bei den "medlz": Eine kommt, eine geht

Dresden - Stimmwechsel bei der Dresdner A-cappella-Band "medlz" - die gebürtige Zittauerin Bianca Dolabella (41) verlässt nach zwei Jahren das Quartett. Ab Sommer trennen sich die Wege der Sängerinnen.

Multitalent Bianca (2.v.r.) widmet sich künftig ihren vielen anderen Projekten. © PR/Chris Gonz

Der Grund: Multitalent Bianca hat eine eigene Band, arbeitet als Artistin am Trapez, spielt Piano und Geige, gastierte im Berliner Kabarett "Distel".

"Bianca hat viele Projekte und außerdem zwei kleine Kinder. Deshalb war schon länger geplant, dass wir eine Ersatzsängerin suchen", so medlz-Sängerin Sabine Kaufmann (45).

Denn die Band soll ein Quartett bleiben. "Anfang des Jahres haben wir deshalb gecastet." Mit Erfolg!

Joscheba Schnetter (40) verstärkt jetzt die medlz, ging im März bereits mit der Band eine Woche auf Tour und "sitzt ab Sommer nun fest bei uns im Boot", freut sich Sabine Kaufmann.

Joscheba bringt Stimme und ganz viel Liebe mit - sie arbeitet auch als Traurednerin, sorgt auf Hochzeiten für unvergessliche Momente.