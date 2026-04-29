Neuer Verein will helfen, Dresdner Elbschlösser zu erhalten

Dresden - Während um das Lingnerschloss noch ein Rechtsstreit tobt, stellte ein neu gegründeter Förderverein nebenan auf Schloss Albrechtsberg seine Visionen für die Zukunft der beiden Elbschlösser vor. Kernziel ist die Unterstützung bei Erhalt und Sanierung des historischen Ensembles.

Die Vorstände des neuen Fördervereins "Dresdner Elbschlösser": Carsten Dietmann (63, v.l.), Lars Knüpfer (50), Lutz Müller (52), Kulturveranstalter Mirco Meinel (53), Christiane Filius-Jehne (69), Baubürgermeister Stephan Kühn (46) und Uwe Schmidt (51). © Eric Münch

Die Schlösser prägen den Elbhang, sind Aushängeschilder der Stadt. Doch der Sanierungsbedarf ist hoch: Für Schloss Albrechtsberg, das von der städtischen Messe-Gesellschaft betrieben wird, dürften in den kommenden Jahren für Dach, Fassaden, Fenster und Haustechnik rund zehn Millionen Euro benötigt werden.

"Wir möchten dazu beitragen, Schloss Albrechtsberg und das Lingnerschloss zusammen zu entwickeln, zu erhalten und zu sanieren", erklärt Lars Knüpfer (50).

Der Chef der Dresden Information ist Vorstandsmitglied des neuen Fördervereins "Dresdner Elbschlösser", so wie etwa auch Kulturveranstalter Mirco Meinel (53, "Schlössernacht"), Ex-Stadträtin Christiane Filius-Jehne (69, Grüne), Carsten Dietmann (63, Mitgesellschafter "Lingnerterrassen", Ex-Geschäftsführer der DDV-Mediengruppe, zu der auch TAG24 gehört) und Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne).

Dieser sagt: "Nur mit einem bürgerschaftlichen Engagement aus der Mitte der Stadtgesellschaft wird der Erhalt und die Sanierung des historischen Ensembles gelingen." Dafür will der Verein künftig Spendengelder einsammeln.