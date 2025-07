Miau: Holger John und sein KulturFestival "Karierte Katze" vor dem Start

Das Dresdner Stadtwappen mit karierter Katze statt Löwen. © Koch

Vielleicht ziert sie bald sogar das Dresdner Stadtwappen. "Der Löwe ist ja etwas aggressiv und die Karierte Katze friedlich, aber mit geschärften Krallen. Damit die Kultur überlebt!", sagt Holger John (65), Zeichner, Galerist und Initiator des KulturFestivals zu seinem Vorschlag. Die Zeichnung dazu gibt es auch.

"Es gibt kein Tier in der Natur, das kariert ist. Tiere sind gepunktet, gestreift, gekringelt oder gescheckt. Unsere Katze ist kariert – so wie das Leben", sagt John schelmisch. "Katzen seien eigen, elegant, klug, verschmust, sind stolz und lassen sich nicht an die Leine nehmen", das möge er an ihnen.

Übertragen auf das Festival bedeutet das für ihn: "Was Buchhalter, Beamte und der normale Mensch sich nicht zu tun trauen oder zu sagen, kann die Karierte Katze. In der Kunst gibt es keine Angst. Kunst darf alles!"

Freilich dreht sich beim Festival nicht alles, wenn auch ziemlich viel um Katzen. Auf sechs Wochen Dauer wächst das Festival. Illuminationen, ein Wiesen-Gottesdienst, nachmittägliches Tanzcafé stehen allein am Eröffnungswochenende an, es gibt Live-Malerei mit Kunststudenten der HfbK, und John zeichnet mit einem Überraschungsgast.