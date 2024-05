Humorvolle Reimereien: Diese Dichterinnen haben auch das Maler-Gen im Blut

Maria Sibylla Ponizil (71) mit ihrer Vogelschar aus altem Holz. © Foto Koch

Letztere ist eine gebürtige Dresdnerin, die mit ihrer Gefährtin in einer ehemaligen Sargtischlerei in Woltersdorf (Brandenburg) ihre künstlerische Heimat fand.



Beide Frauen haben das Maler-Gen im Blut - auch ihre Väter standen an der Staffelei. "Im Herbst werden sogar Bilder meines Vaters Karl Ponizil im Putjatinhaus ausgestellt", sagt Tochter Maria Sibylla stolz.

Auch wenn sie sich schnell aus der Obhut des Vaters und ihrer vier Brüder befreite und in Leipzig studierte - sie hat noch immer Freunde und Bekannte in Kleinzschachwitz. Und nicht nur dort: Die beiden Malerinnen lieben die Kanaren, was sich im Dichternamen Canari niederschlug.

Auf ihren Wanderungen kommen sie immer wieder mit Menschen am Wegesrand ins Plaudern. "Aus diesen Begegnungen oder unseren stillen Beobachtungen schöpfen wir für unsere Verse."