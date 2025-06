SKD-Chefin hat neuen Job: Dresdens Ex-"Generalin" ist jetzt Präsidentin in Berlin

Berlin/Dresden - Am 1. Juni tritt sie dem Vertrag nach ihr neues Amt an: Marion Ackermann (60), langjährige Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), ist neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK).

Was ihr in ihrer Arbeit am meisten Freude bereite, sei, wenn sie etwas neu erfinden kann, sagte Ackermann vergangenen Januar im TAG24-Interview .

Die SPK ist mit 21 Museen und mehr als 5,3 Millionen Kunstobjekten größter und bedeutendster Museumskomplex in Deutschland. Höher steigen als in dessen Präsidentschaft kann man im deutschen Museumswesen nicht.

Vom neuen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (60) gibt es Blumen. © Jens Kalaene/dpa

Die Erwartungen an sie in Berlin sind hoch, die Vorschusslorbeeren auch. Die angehende Präsidentin sei eine Expertin, eine Macherin und eine "kluge Strategin", sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (60), auch er neu im Amt, anlässlich der Amtseinführung.

In die Wege geleitet hatte die Personalie Weimers Vorgängerin Claudia Roth (70, Grüne). Ackermann kenne die Stiftung, die wiederum wisse, was sie von ihr erwarten könne, so Weimer. Er sei sich sicher, dass Ackermann die SPK in eine gute Zukunft führen und sie auch international sichtbarer und konkurrenzfähiger machen werde.

"Was uns in Deutschland vor allem fehlt, ist die Leichtigkeit, sich am jungen Publikum zu orientieren", hatte Ackermann im TAG24-Interview gesagt und auf den Louvre in Paris und große Museen in China verwiesen, wo die jungen Menschen in Scharen kämen: "Das muss auch unser Ziel sein."

Bei ihrer Amtseinführung sagte die promovierte Kunsthistorikerin, es werde wichtiger denn je sein, zu überprüfen, wie man möglichst noch mehr Menschen erreichen könne. Außerdem wolle sie das internationale Netzwerk der Stiftung weiter ausbauen und deren Rolle zeitgemäß erzählen.