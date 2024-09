Hygienemuseum warnt vor Haushaltskürzungen: "Es droht Abstieg in die Mittelmäßigkeit!"

Dresden - Das Deutsche Hygiene-Museum Dresden (DHMD) ist ein Vorzeige-Haus, ein weltweit einmaliges Museum von internationalem Ruf. Wenn Direktorin Iris Edenheiser (47) das sagt, ist es kein Selbstlob, sondern soll verdeutlichen, was auf dem Spiel steht: Die geplanten Haushaltskürzungen für den gesamten städtischen Kulturbereich würden das DHMD härter treffen als andere Institutionen.

Das Deutsche Hygiene-Museum ist ein Dresdner Publikumsmagnet von überregionaler Strahlkraft. © Stefan Häßler

Ein Maßnahmenpaket für den schlimmsten Fall ist bereits skizziert. Die Folgen wären verheerend.

Dresden muss wegen angespannter Haushaltslage sparen. Im Zuge dessen will die Stadt in den beiden nächsten Jahren auch ihren Anteil für die Stiftung Deutsches Hygiene-Museum (SDHM) um je 665.000 Euro reduzieren.

Da die SDHM - das ist ihre besondere Finanzierungssituation - von der Landeshauptstadt und dem Freistaat Sachsen seit 1999 paritätisch und somit komplementär finanziert wird, würde sich die Kürzung auf einen Betrag von insgesamt 1,33 Millionen Euro jährlich verdoppeln.

Falls der Stadtrat die Pläne im November beschließen sollte. Es wäre ein Rückfall auf das Zuschuss-Niveau von 2004. Damit verbunden ist für Direktorin Edenheiser "unweigerlich und in kürzester Zeit der Abstieg vom Flaggschiff in die Mittelmäßigkeit".

Sie appelliert an die politisch Verantwortlichen, dies in ihren Überlegungen zu bedenken - und warnt vor dem Verlust an Renommee für die Stadt.