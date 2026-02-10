Influencerin Lyn: Mit diesen Accessoires sorgte sie beim Semperopernball für Hingucker

Dresden - Semperopernball in Dresden und mittendrin Lyn Künstner (34). Im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich sorgte die Influencerin mit zwei ganz besonderen Accessoires für Aufsehen.

Influencerin Lyn Künstner (34) beim Semperopernball. Die Dresdnerin hatte sich zur Feier des Tages in ein Prinzessinnen-Kleid geworfen. © Matthias Wehnert

Statt ihre Insulinpumpe sowie ihren Glucosesensor zu verstecken, hatte sich die Dresdnerin diesmal dafür entschieden, beides offen an ihrem Arm zu tragen und passend zu gestalten.

"Ich hatte auf beides ein bisschen Glitzer drauf gebracht, damit es zu meinem Make-up passt und ich fand, das sah eigentlich ganz gut aus", so die 34-Jährige im Gespräch mit TAG24.

Der Meinung waren offenbar auch andere. "Die Fotografen am roten Teppich wollten immer wieder Fotos davon haben. Die schienen ganz scharf auf meine Accessoires."

Vor allem aber ein Kompliment blieb der Influencerin offenbar in Erinnerung. "Da war eine junge Frau, die war so süß. Sie sprach mich auf dem Ball an und sagte: 'Ich hab meine Pumpe unterm Kleid versteckt, aber wenn man das so offen trägt, ist das ja auch echt schön. Das war echt niedlich."