Influencerin Lyn: Mit diesen Accessoires sorgte sie beim Semperopernball für Hingucker
Dresden - Semperopernball in Dresden und mittendrin Lyn Künstner (34). Im Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich sorgte die Influencerin mit zwei ganz besonderen Accessoires für Aufsehen.
Statt ihre Insulinpumpe sowie ihren Glucosesensor zu verstecken, hatte sich die Dresdnerin diesmal dafür entschieden, beides offen an ihrem Arm zu tragen und passend zu gestalten.
"Ich hatte auf beides ein bisschen Glitzer drauf gebracht, damit es zu meinem Make-up passt und ich fand, das sah eigentlich ganz gut aus", so die 34-Jährige im Gespräch mit TAG24.
Der Meinung waren offenbar auch andere. "Die Fotografen am roten Teppich wollten immer wieder Fotos davon haben. Die schienen ganz scharf auf meine Accessoires."
Vor allem aber ein Kompliment blieb der Influencerin offenbar in Erinnerung. "Da war eine junge Frau, die war so süß. Sie sprach mich auf dem Ball an und sagte: 'Ich hab meine Pumpe unterm Kleid versteckt, aber wenn man das so offen trägt, ist das ja auch echt schön. Das war echt niedlich."
Influencerin Lyn macht Kostprobe: So schmeckt der Wein von TV-Legende Günther Jauch
Wie bereits bei ihrem ersten Besuch 2024 sprach Lyn auch diesmal in höchsten Tönen von dem Ballabend. "Ich fand es sogar noch schöner, weil die Stimmung etwas gelöster wirkte. Die Leute wirkten allesamt etwas lockerer."
Dem Stargast des Abends, Günther Jauch, der auf dem Ball seinen eigenen Wein anbot, begegnete die Influencerin zwar nicht. Dafür kam sie jedoch in den Genuss des Traubensafts aus dem Hause Jauch. Und wie fiel ihre Meinung dazu aus?
"Der war echt lecker. Er hat mich sehr positiv überrascht", so Lyn gegenüber TAG24.
Steht also ab sofort nur noch der Wein des "Wer wird Millionär"-Moderators im Hause Künstner bereit? "Ich weiß leider nicht, wo er erhältlich ist. Aber wenn ich ihn mal im Laden entdecke, werde ich gern mal eine Flasche mitnehmen."
Der Semperopernball in Dresden ging am Samstag mit rund 2000 Gästen über die Bühne. Auch in diesem Jahr ließen sich viele bekannte Gesichter aus Kultur, Wirtschaft und Politik das Sehen-und-gesehen-werden-Spektakel nicht entgehen, darunter "Tagesthemen"-Sprecher Ingo Zamperoni (51), Sängerin Stefanie Hertel (46) sowie die Schauspieler Simone Thomalla (60) und Malick Bauer (35).
Titelfoto: Montage: Matthias Wehnert + Lyn Künstner