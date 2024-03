Influencerin Lyn feiert Diaversary: "Wie der Beginn eines zweiten Lebens"

Dresden - Sie ist bekannt für ihren Kampf gegen Diabetes , doch auch für Influencerin Lyn Künstner (32) gab es ein Leben vor der Erkrankung. Am heutigen 8. März feiert die Dresdnerin zum 14. Mal ihr sogenanntes Diaversary, den Tag, an dem sie ihre Diagnose erhielt. Gegenüber TAG24 erklärt sie, was das Jubiläum für sie bedeutet - und macht anderen Menschen Mut, die ebenfalls erkrankt sind.

Zum 14. Mal feiert Influencerin Lyn Künstner (32) inzwischen ihren Diaversary, den Tag, an dem bei ihr Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurde und ein neues Leben für sie begann. © Montage: Lyn Künstner

An den 8. März 2010 kann sich Lyn noch genau erinnern. "Ich war in der Berufsschule, gerade nach Dresden gezogen. Weil ich mich schon seit einiger Zeit nicht gut fühlte, meinte meine Mama, ich solle mich mal bei einem Arzt melden. Ich benötige ja ohnehin einen Hausarzt in Dresden. Als ich ihm dann sagte, dass ich unglaublich Durst habe, hat er sofort geschalten. Am nächsten Tag saß ich bereits bei der Diabetologin."

Das extreme Durstgefühl ist ein Symptom der Diabetes-Erkrankung. Die Nieren versuchen, den überschüssigen Zucker durch Wasserausscheidung aus dem Körper zu bringen. Dadurch kommt es zu einem erhöhten Drang nach Wasser.

"Ich hatte in dieser Zeit immer so zwei bis drei 1,5-Liter-Flaschen in der Schule dabei, bin extra früh aufgestanden, um mich vor dem Unterricht noch zu versorgen. Die Flaschen haben meist so zwei Stunden gehalten", erinnert sich Lyn.

"Wenn mir heute jemand sagt, er habe Durst, denke ich: Du weißt nicht, was Durst heißt."