Jede Menge los am Samstag: Hier sind unsere Tipps

Dresden - Ein paar Sonnenstunden können drin sein am Wochenende. In manchen Teilen Sachsens wird es schon frühlingshaft mild. Dann genießt das Wetter und die Unternehmungen, liebe Leser!

Dresden - In der Robotron-Kantine veranstaltet das Kunsthaus Dresden am Sonnabend von 15 bis 22 Uhr ein Benefiz-Festival namens "Cantine Vivante". Diverse Konzerte, Performances und Video-Screenings sorgen im industriellen Ambiente für ein lebendiges Erlebnis. Eintritt: frei. Spenden gehen an die Nothilfe für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Das Programm ist nachzulesen unter kunsthausdresden.de