Jeder Schüler kennt seine Kunst: Roland Beiers neueste Idee kam ihm beim Hausbau

Dresden - Jeder Schüler ist mit seinen Illustrationen vertraut. Ob Lateinbuch oder Erstlesebuchreihe - die Zeichnungen von Roland Beier (69) sind seit 30 Jahren bei Schulbuchverlagen von Cornelsen bis Klett gefragt. Doch der gebürtige Meißner ist weder an A4-Format noch Fineliner gebunden.

Die Zeichnungen von Roland Beier (69) und Anke Beier-Amani (58) sind bei Schulbuchverlagen von Cornelsen bis Klett gefragt. © Norbert Neumann

Das beweist die neue Ausstellung "#Tagträume", die bis 1. Mai 26 Assemblagen, Material- und Acrylbilder (400 bis 1000 Euro) von ihm und seiner Frau Anke Beier-Amani (58) im Dresdner Restaurant "Kastenmeiers" im Kempinski zeigt.

"Beim Klassentreffen haben alle gelacht, dass ich auch Mathebücher illustriere, obwohl ich in Mathe eine Vier hatte", verrät Beier. Und er macht auch keinen Hehl daraus, dass er sich außerhalb der Illustration abarbeiten will.

"Ich will dann nicht mit spitzen Stiften und feinen Pinseln hantieren oder an der Staffelei malen, sondern ich will mich körperlich einbringen, ebenerdig mit Sandspachtelmasse, Freiberger Porzellan und Schwämmen hantieren."

Im Takt zu Beethoven oder Vivaldi zeichnet Beier mit Sushi-Stäbchen Strukturen, experimentiert mit Gold und Relais-Platten. "Als beim Hausbau Putz übrig blieb, bin ich auf die Idee gekommen."