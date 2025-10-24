Jubiläum steht an: Festtage für die Frauenkirche
Dresden - Kommenden Freitag (30. Oktober) jährt sich zum 20. Mal die Weihe der wiederaufgebauten Frauenkirche!
Deshalb wird bereits an diesem Wochenende das Wahrzeichen der Stadt mit einem großen Festprogramm gewürdigt - darunter ein Konzert am Samstagabend (19 Uhr) und zwei Gottesdienste (11 Uhr, 18 Uhr) am Sonntag.
Die Altkirche (Baujahr 1743) war durch Bombenangriffe zum Kriegsende 1945 zerstört worden und wurde auf Betreiben einer Bürgerinitiative ab 1993 wiederaufgebaut.
Sie gilt heute als Symbol für Frieden, Versöhnung und Zusammenhalt. OB Dirk Hilbert (54, FDP) betonte:
"Der Wiederaufbau der Frauenkirche war eine mutige Entscheidung in einer Zeit des Aufbruchs nach der Wende. Er hat weit über Dresden hinaus ein starkes Zeichen gesetzt."
Rund 45 Prozent der originalen Steine wurden bei der Rekonstruktion des 91 Meter hohen, protestantischen Sakralbaus wiederverwendet. Am 30. Oktober 2005 wurde die Frauenkirche vom damaligen sächsischen Landesbischof Jochen Bohl (75) wieder geweiht.
Seit der Wiedereröffnung zieht sie Besucher aus aller Welt an und prägt das Stadtbild im Zentrum wie kaum ein zweites Bauwerk.
