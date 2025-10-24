Jubiläum steht an: Festtage für die Frauenkirche

Dresden - Kommenden Freitag (30. Oktober) jährt sich zum 20. Mal die Weihe der wiederaufgebauten Frauenkirche !

Die Frauenkirche zählt mit ihrer markanten Kuppel zu den größten Sandsteinbauten der Welt. © Sebastian Kahnert/dpa

Deshalb wird bereits an diesem Wochenende das Wahrzeichen der Stadt mit einem großen Festprogramm gewürdigt - darunter ein Konzert am Samstagabend (19 Uhr) und zwei Gottesdienste (11 Uhr, 18 Uhr) am Sonntag.

Die Altkirche (Baujahr 1743) war durch Bombenangriffe zum Kriegsende 1945 zerstört worden und wurde auf Betreiben einer Bürgerinitiative ab 1993 wiederaufgebaut.

Sie gilt heute als Symbol für Frieden, Versöhnung und Zusammenhalt. OB Dirk Hilbert (54, FDP) betonte:

"Der Wiederaufbau der Frauenkirche war eine mutige Entscheidung in einer Zeit des Aufbruchs nach der Wende. Er hat weit über Dresden hinaus ein starkes Zeichen gesetzt."