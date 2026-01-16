Jugend musiziert: 270 Talente beim Musikwettbewerb
Dresden - In Dresden geht es wieder musikalisch zur Sache: Mehr als 270 junge Talente treten beim 63. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" an.
Dieses und kommendes Wochenende präsentieren sie ihr Können in insgesamt 168 Wertungen - von Klavier über Harfe bis Drum-Set - an mehreren Orten der Region, darunter Dresden, Pirna, Wilsdruff und Freital.
Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke) lobt die jungen Musiker:
"Der Regionalwettbewerb 'Jugend musiziert' zeigt, wie musikalisch vielfältig der Nachwuchs aus der Region ist. Viele Talente stellen sich der Jury - mit Mut, Disziplin und Kreativität."
Den krönenden Abschluss bildet das öffentliche Preisträgerkonzert am 31. Januar, um 16 Uhr im Kleinen Saal der Hochschule für Musik in Dresden. Karten gibt es nur an der Abendkasse.
