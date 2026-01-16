Jugend musiziert: 270 Talente beim Musikwettbewerb

Dresden - In Dresden geht es wieder musikalisch zur Sache: Mehr als 270 junge Talente treten beim 63. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" an.

Der Regionalwettbewerb gliedert sich in fünf Solo- und acht Ensemblekategorien. © picture alliance/dpa

Dieses und kommendes Wochenende präsentieren sie ihr Können in insgesamt 168 Wertungen - von Klavier über Harfe bis Drum-Set - an mehreren Orten der Region, darunter Dresden, Pirna, Wilsdruff und Freital.

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke) lobt die jungen Musiker:

"Der Regionalwettbewerb 'Jugend musiziert' zeigt, wie musikalisch vielfältig der Nachwuchs aus der Region ist. Viele Talente stellen sich der Jury - mit Mut, Disziplin und Kreativität."