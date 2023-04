Junge Mutti aus Dresden will ihr Baby-Tagebuch zum Bestseller machen!

Dresden - Sich selbst entdecken. Freiräume schaffen. Wünsche formulieren. Ziele stecken. Darum geht es im brandneuen Buch "Das Projekt ICH" der Dresdner Autorin Anne Rich (32). Die studierte Psychologin liegt mit ihrem Frage-Antwort-Buch im Trend der "Journals", die das gute alte Tagebuch in Richtung Selbsterkenntnis aufpeppen.

Über die großen Fragen des Lebens, die sich Anne Frerichs (32, r.) stellt, plaudert die Autorin mit TAG24-Reporterin Katrin Koch (l.). © Petra Hornig

Wer sich auf diesen Weg einlässt, wird reich beschenkt. In diesem Sinne hat Anne Rich ihr Pseudonym gewählt. Das englische Wort "rich" steht für reich und ist in Annes bürgerlichem Namen "Frerichs" eingebettet. "Aber für ein gutes Marketing ist Frerichs zu sperrig", sagt die Autorin lachend.

Die Idee zum Buch kam der Dresdnerin, als sie Mutter von Söhnchen Neo wurde, der gestern zweiten Geburtstag feierte. "Er schlief am Anfang viel und ich hatte Zeit, über mich nachzudenken. Und darüber, was mir wichtig ist."

Nicht zum ersten Mal: Diese Art meditativer Bilanz zog Anne Frerichs auch 2015, als sie in Spanien auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela pilgerte. Oder als sie sich in eine norwegische Einöde zur Selbstreflexion zurückzog. Oder zehn Tage in Dunkelisolation und ohne Essen verbrachte.

"Doch meine Notizen, die ich in der Elternzeit eigentlich nur für mich schrieb, wurden so schön und umfangreich, dass ich ein Konzept daraus machte und an 30 Buchverlage schickte", erzählt Anne.