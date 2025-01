Kino-Fans können aufatmen: Unter diesem Namen öffnet Dresdner Kristallpalast ab Februar

Statt "UFA" wird bald "Cineplex" am Kristallpalast stehen. © Eric Münch

Wie das Brandenburger Unternehmen "To The Movies GmbH" mitteilte, heißt das einstige Kino der UFA künftig "Cineplex Kristallpalast". Es soll in der zweiten Februarhälfte die ersten Besucher empfangen.

"To The Movies" unter Leitung der Familie Mertins ist Teil des Cineplex-Verbundes und führt das Rundkino in Dresden sowie sieben Standorte in Berlin.

"Der Kristallpalast wird zusammen mit dem Rundkino ein ganzheitliches Gesamtkonzept bilden und sich in vielen Bereichen ergänzen. Für die Dresdner bedeutet das eine größere und vielfältigere Filmauswahl sowie eine wirtschaftliche Sicherung und Stärkung beider Standorte", heißt es.

Nach der angekündigten Schließung des Cinemaxx am Schillerplatz wolle man einen wichtigen Beitrag zur Kinolandschaft in Dresden leisten. Auf Wunsch könnten UFA-Mitarbeiter übernommen werden.