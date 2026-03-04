Die Semperoper in der kommenden Saison: Spielplan will Vielfalt

Dresden - Die Kassen klingeln, die Finanzen sind knapp. Was widersprüchlich klingt, ist an der Dresdner Semperoper Wirklichkeit. Die Theaterleitung zog am Dienstag Bilanz des vergangenen Jahres und verkündete das Programm der kommenden Spielzeit.

Die Semperoper in der Wintersonne. © Norbert Neumann

Die Publikumsauslastung der Semperoper nähert sich in der Quote Wahlergebnissen der DDR an: 95,7 Prozent sind für 2025 verzeichnet, im Januar dieses Jahres waren es sogar 97,4 Prozent.

Worin sich der Opernbesuch von besagten Wahlen unterscheidet: Er geschieht freiwillig, der Erfolg ist echt. Rund 300.000 Besuche zählte man in Opernaufführungen, alles andere hinzugenommen - Fremdveranstaltungen, Tourneen, Führungen -, türmt sich eine Zahl von 582.000 Besuchen auf, 37.000 mehr als 2024.

Trotz des Publikumserfolgs ist der Säckel eng geschnürt. Bei einem Gesamtetat von 100 Millionen Euro mussten die Staatstheater - Semperoper und Staatsschauspiel - vergangenes Jahr 7,3 Millionen Euro einsparen.

Dieses Jahr sind 5,9 Millionen fällig, noch dazu müssen zum Beispiel Tarifsteigerungen aus den Etats heraus finanziert werden. 1076 Mitarbeiter zählen die Staatstheater derzeit, Stellenkürzungen sind nicht vorgesehen.

Wesentlich in anderen Bereichen wird gekürzt, auch bei den künstlerischen Produktionen, wo in der Spielzeit 2026/27 aus Kostengründen eine Premiere wegfällt.

Zehn Premieren in Oper und Ballett stehen an, dazu 25 Repertoirestücke. "Ein spannender Spielplan lebt immer von der Vielfalt", sagt Intendantin Nora Schmid (47). Dieses Kriterium dürfte erfüllt sein.