Kleider machen Promis! Dresdner Edel-Schneiderin verzaubert Stars und Sternchen mit ihren Roben

Dresden - Glamour und Hollywood-Feeling in der Radeberger Vorstadt. Puderfarbene Samtsessel, opulente Deckenleuchter, Stehlampen-Palmen aus Gold und weißen Federn - im Salon-Atelier von Designerin Katrin Eulenstein fühlt sich jede Frau wie eine Diva. Auch Opernsängerin Tanja Kuhn.

Sopranistin Tanja Kuhn posiert in der mondänen Kulisse des Salon-Ateliers von Katrin Eulenstein. © Steffen Füssel

Die Sopranistin gastiert im Juli in Tokio mit Strauss' "Salomé", im September und Oktober in Peking mit Lehárs "Lustiger Witwe". Für ihre Asien-Auftritte auf der Bühne und zur Premierenfeier wird sie von Katrin Eulenstein in edle Roben gehüllt.

"Die Braut- und Abendkleider sind ein Traum. Als ich sie zum ersten Mal auf Instagram gesehen habe, war ich sofort schockverliebt", lässt Tanja Kuhn handbestickte Stoffe durch die Finger gleiten.

Sie probiert fünf, sechs lange Kleider an, dreht sich vorm Spiegel, ist begeistert. "Am liebsten würde ich alle einpacken. Wenn ich mal heirate, dann nur in einem dieser Kleider."



Katrin Eulenstein genießt den Wow-Effekt ihrer Kreationen, in denen unglaublich viel Handarbeit steckt. "Ich habe ein Faible für Perlen, Spitzen und Federn, mit denen ich meine Kleider individuell besticke", breitet die Designerin ihre um 3000 Euro teuren Schätze aus.