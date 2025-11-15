Kleine Deckel, große Wirkung: Voller Kronkorken-Container hilft Tieren im Tierheim Freital
Freital - Für das Tierheim Freital wurde fleißig gesammelt: Ein ganzer Container voller Kronkorken und Schrott kam zusammen - ein Wahnsinns-Ergebnis.
Schüler des Gymnasiums Dresden-Cotta und das DHL-Ausbildungszentrum aus Ottendorf-Okrilla haben gemeinsam mit dem Team der "Kronkorkensammlung für das Tierheim Freital" einen zehn Quadratmeter großen Container gefüllt.
Der von der Firma Kunze Schrott- und Metallhandel GmbH bereitgestellte Container war am Ende bis obenhin voll - alles für den guten Zweck.
Der Erlös aus dem Verkauf der verschiedenen Metalle kommt vollständig den Tieren zugute.
"IHR ALLE seid gemeinsam so stark, dass wir und vor allem für unsere 🐕🐈🐇🐀🐦⬛ vor Freude Tränchen in den Augen haben", heißt es in dem Beitrag des Tierheims auf Facebook.
"Sushi & Wein"-Gastwirt verdoppelt den Erlös
Dabei war auch der Dresdner "Sushi & Wein"-Gastwirt Wolfgang (Wolle) Förster (70).
Der Unternehmer engagiert sich seit Jahren stark im Tierschutz, insbesondere für das Tierheim Freital, und hat selbst eine Tierschutzhündin.
Deshalb kündigte er, im Container sitzend, an, den Erlös für die Containerfüllung zu verdoppeln - zur großen Freude der Tierheim-Chefin Regina Barthel-Marr (65).
Dank dieses großartigen Engagements kann das Tierheim Freital weiterhin viele Tiere versorgen, medizinisch behandeln und ihnen ein sicheres Zuhause bieten.
