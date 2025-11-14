So lecker! Stollensaison in Dresden eröffnet
Dresden - Die Stollensaison ist eröffnet: Ganz offiziell, auf der Eislaufbahn am Konzertplatz Weißer Hirsch, schnitten am Donnerstagabend die Bäcker des Stollenschutzverbandes und Stollenmädchen Johanna Worm (17) das köstliche Weihnachtsgebäck an.
Der Ort ist nicht zufällig gewählt - hier wurde schon im Sommer die diesjährige Marken-Kampagne unter dem Motto "Zuhause beim Weihnachtsmann" produziert.
Bei brütender Hitze schlüpfte vor Monaten der Berliner Schauspieler René Schwittay (47) im Blockhaus von Konzertplatz-Gastronom Stefan Hermann (54) in Ringelshirt und pelzbesetzte Latzhose - ein gemütlicher Zuhause-Look.
Mit rund 1300 Einzelteilen wurde seine gute Stube dekoriert. Tannenbaum und 300 Blumen brachte TV-Florist Björn Kroner (44, WDR "Garten & lecker") mit.
Das Ergebnis des Shootings kann nun in alle Welt verschickt werden.
Eislaufbahn wird ebenfalls freigegeben
"Es gibt ab sofort fünf Postkarten-Motive und natürlich unser alljährliches Stollen-Magazin", freut sich Verbands-Chefin Karoline Marschallek (45).
Das Magazin erscheint in einer Auflage von 50.000 Exemplaren. Verbandsmitglieder können es in ihren Bäckereien auslegen oder mit den Stollen verschicken.
Zeitgleich zum Kampagnenstart gab "Hausherr" Stefan Hermann sein Winterparadies samt 1250 qm großer Eislaufbahn (Mo-Mi 15-21 Uhr, Do/Fr 15-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr, So 10-21 Uhr) frei.
"Zum ersten Mal ist unser Weihnachtsbaum mit Herrnhuter Sternen geschmückt." Jetzt hat Hermann nur noch einen Wunsch: "Ich träume von einem Stollenkonfekt, das ich auf dem Konzertplatz anbieten kann."
Titelfoto: Foto Koch