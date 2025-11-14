So lecker! Stollensaison in Dresden eröffnet

Dresden - Die Stollensaison ist eröffnet: Ganz offiziell, auf der Eislaufbahn am Konzertplatz Weißer Hirsch, schnitten am Donnerstagabend die Bäcker des Stollenschutzverbandes und Stollenmädchen Johanna Worm (17) das köstliche Weihnachtsgebäck an.

Da ist das Ding ... Getragen von vier starken Männern wurde das edle Naschwerk präsentiert. © Foto Koch

Der Ort ist nicht zufällig gewählt - hier wurde schon im Sommer die diesjährige Marken-Kampagne unter dem Motto "Zuhause beim Weihnachtsmann" produziert.

Bei brütender Hitze schlüpfte vor Monaten der Berliner Schauspieler René Schwittay (47) im Blockhaus von Konzertplatz-Gastronom Stefan Hermann (54) in Ringelshirt und pelzbesetzte Latzhose - ein gemütlicher Zuhause-Look.

Mit rund 1300 Einzelteilen wurde seine gute Stube dekoriert. Tannenbaum und 300 Blumen brachte TV-Florist Björn Kroner (44, WDR "Garten & lecker") mit.

Das Ergebnis des Shootings kann nun in alle Welt verschickt werden.