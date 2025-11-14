Sonderschau "Fluxuriös!" im Archiv der Avantgarden - An den Grenzen der Kunst

Dresden - Wann ist Kunst noch Kunst - und wann nicht mehr? An dieser Linie bewegte sich stets die sogenannte Fluxus-Bewegung entlang. Das Archiv der Avantgarden - Egidio Marzona (ADA) der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) widmet dieser Kunst-Strömung im Blockhaus die Sonderausstellung "Fluxuriös! Kunst und Anti-Kunst der 1960er bis 1990er Jahre".

Bis März kann die Sonderausstellung "Flururiös!" besucht werden.

Fluxus gilt als eine der kompromisslosesten künstlerischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts.

(Man mag sich an die schräge Kult-Komödie "The Big Lebowski" von Joel und Ethan Coen aus dem Jahr 1998 erinnern, in der Schauspielerin Julianne Moore als selbst erklärte Fluxus-Künstlerin an einer Schaukel schwingend Farbe aus ihrer Vagina auf Leinwände verspritzt - das hatte selbst der schwer bekiffte, von Jeff Bridges gespielte Spät-Hippie "Dude" nicht verstanden.)

Zeigt aber: Fluxus und die Aktionskunst wollten mit konventionellen Kunstformen brechen.

ADA-Mäzen Marzona hielt nach eigenen Worten wenig von der Fluxus-Kunst, nannte deren Exponate "Schmuddelkinder". Gesammelt hat er sie trotzdem, zum Glück. Präsentiert werden nun etwa 90 der oft humorvollen Arbeiten aus dem Bestand des ADAs.

Darunter bedeutende Künstler wie George Brecht, Joseph Beuys, Charlotte Moorman, Yoko Ono, Nam June Paik und Wolf Vostell.

Mit ihren Experimenten und Performances hätten sie die Grenzen zwischen Kunst und Alltag aufgelöst, die Kunstwelt herausgefordert und nachhaltig verändert, so sagt es Ausstellungs-Kuratorin Antonella B. Meloni. Den Künstlern ginge es um den Kampf gegen das Elitäre.