Kniffliger Erfolg: Für Dresdner Senior sind die Würfel gefallen
Pirna - Wenn es ums Reizen und Drücken geht, ist Günter Eulitz (77) in seinem Element. Denn der Senior aus der Dresdner Südvorstadt ist eigentlich passionierter Skat-Spieler. "Ganz spontan" trat er nun aber bei den Sächsischen Meisterschaft im Kniffel an - und holte prompt den Sieg.
Spieler waren ausgefallen, sodass ein Platz unter den 100 Teilnehmern am Wochenende in Pirna frei wurde.
Mit fünf Würfeln, einem Würfelbecher und dem Spielblock ausgerüstet, gewann Eulitz gleich alle vier Vorrundenspiele und das Finale. Sein Erfolgsrezept: "30 Prozent Strategie und 70 Prozent Glück", erläutert der frischgebackene Champion.
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Denn neben dem Glück, hohe Punktzahlen zu würfeln, müssen alle Kombinationen auf dem Spielzettel ausgefüllt werden, um zu gewinnen. Mit dem Landessieg hat sich Opa Günter automatisch für die Deutsche Kniffel-Meisterschaft im Juni in Berlin qualifiziert.
Titelfoto: Daniel Förster