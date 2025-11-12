Koffer am Bahnhof verschwunden: Mafia-Mia!-Show-Artist Maxim vermisst seine weißen Kostüme
Dresden - Die warme Winterjacke und viele persönliche Dinge - alles ist weg. Artist Maxim Popazov ist verzweifelt. Bei der Anreise nach Dresden kam am Dienstag sein Gepäck abhanden. Schon ab nächster Woche will er mit seinen Stuhl-Balancen bei den Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments" auftreten - doch noch fehlt sein Bühnenkostüm!
Was war passiert? Maxim flog aus Las Vegas nach Berlin ein. Kurz nach Mitternacht stieg er in einen Flixbus nach Dresden um - und am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr am Hauptbahnhof aus.
Doch alle drei Koffer waren weg. "Sie wurden schon am Neustädter Bahnhof ausgeladen und blieben dort stehen", so der Artist.
Fix drehte der Bus um, düste zum Neustädter Bahnhof zurück - doch die drei Koffer waren weg. Glück im Unglück: Zwei Gepäckstücke hatte die Polizei sichergestellt. Doch der dritte, schwarze Rollkoffer (Gewicht: 28 Kilo) blieb verschwunden.
In dem verlorenen Koffer sind seine Privatsachen drin
"Aber da sind meine Privatsachen für sechs Wochen drin, auch die warme Winterjacke - ich komme doch aus dem warmen Las Vegas. Und das Schlimmste: Im Koffer sind meine weißen Kostüme für die Auftritte - und ein wichtiger Sicherheitsgurt", sagt Maxim.
Und er bittet: "Wer meinen Koffer findet, soll ihn bitte abgeben." Am besten beim Show-Veranstalter First Class Concept, Telefon 0351/4 18 88 50.
Titelfoto: Bildmontage: PR, Thomas Türpe