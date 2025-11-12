Koffer am Bahnhof verschwunden: Mafia-Mia!-Show-Artist Maxim vermisst seine weißen Kostüme

Dresden - Die warme Winterjacke und viele persönliche Dinge - alles ist weg. Artist Maxim Popazov ist verzweifelt. Bei der Anreise nach Dresden kam am Dienstag sein Gepäck abhanden. Schon ab nächster Woche will er mit seinen Stuhl-Balancen bei den Dinnershows "Mafia Mia" und "Moments" auftreten - doch noch fehlt sein Bühnenkostüm!

Auch dieser weiße Anzug von Maxim Popazov befand sich im verschwundenen Rollkoffer. © PR

Was war passiert? Maxim flog aus Las Vegas nach Berlin ein. Kurz nach Mitternacht stieg er in einen Flixbus nach Dresden um - und am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr am Hauptbahnhof aus.

Doch alle drei Koffer waren weg. "Sie wurden schon am Neustädter Bahnhof ausgeladen und blieben dort stehen", so der Artist.

Fix drehte der Bus um, düste zum Neustädter Bahnhof zurück - doch die drei Koffer waren weg. Glück im Unglück: Zwei Gepäckstücke hatte die Polizei sichergestellt. Doch der dritte, schwarze Rollkoffer (Gewicht: 28 Kilo) blieb verschwunden.