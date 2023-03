Krabat-Spiele: Schon 12.000 Tickets verkauft, aber noch kein Hauptdarsteller

Schwarzkollm - Was die "Krabat Festspiele" in Schwarzkollm schaffen - das ist echt sagenhaft.

Kein Platz bleibt bei den Krabat-Festspielen in Schwarzkollm leer. © Foto Koch

Nicht nur, dass die rund 12.000 Tickets für 15 Vorstellungen alljährlich binnen Minuten ausverkauft sind. Die Zuschauer vertrauen den Festspielen so sehr, dass sie diesmal quasi blind zuschlugen. Denn der Titelheld wird noch gesucht!



Wer in diesem Jahr vom 5. bis 23. Juli an der Schwarzen Mühle als Krabat begeistert, steht noch nicht fest. Einige Bewerber sind zwar schon in der engeren Auswahl.

Aber: "Noch bis 12. März können sich professionelle Schauspieler oder fortgeschrittene Schauspielstudenten für die männliche Titelrolle der diesjährigen Produktion bewerben", bestätigt Festspiel-Gründer Peter Siebecke (74).

Am besten per E-Mail an: info@agentur0351.de - Voraussetzung: Du kannst singen und bist ungefähr 30 Jahre alt.

"Wir schreiben die Krabat-Geschichte fort. In diesem Jahr erzählen wir, was sich sieben Jahre nach der letzten Episode zuträgt", erklärt Regisseur Michael Kuhn (44).

Deshalb ist der vorjährige Krabat - in einer Doppelrolle von den Zwillingen Anton und Richard Fuchs (22) gespielt - schlicht zu jung! Der Hauptdarsteller muss älter sein als die beiden Publikumslieblinge und ab Ende April für die ersten Proben zur Verfügung stehen.