Kriegsverlust: Dresden bekommt sein Weenix-Meisterwerk zurück

Das Gemälde "Campagna-Landschaft" von Jan Baptist Weenix. © privat

Wie das Sächsische Kulturministerium mitteilte, hatten Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) und Staatsministerin Barbara Klepsch (57, CDU) in der Deutschen Botschaft in Den Haag an einer Veranstaltung zur Ankündigung der Schenkung des Kriegsverlustgemäldes teilgenommen.

Als Vertreterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) war die Oberkonservatorin der Gemäldesammlung, Uta Neidhardt, vor Ort.

Der niederländische Kunsthändler Willem Jan Hoogsteder möchte das Bild noch in diesem Sommer an die Gemäldegalerie übergeben. Er hatte die SKD Anfang des Jahres darüber informiert, dass sich das Gemälde in seinem Besitz befindet.



Das Bild gilt seit 1945 als vermisst und wurde als solches erstmals im Dresdner Kriegsverlustkatalog von 1963 publiziert.

Umfangreiche Recherchen der Forschungsabteilung der SKD hätten laut Ministeriumsmitteilung ergeben, dass das Gemälde während des Krieges in Rübenau bei Olbernhau ausgelagert war.