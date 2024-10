Krimi-Dinner für zu Hause: Spiele-Erfinder wird jetzt zum Mafia-Paten

Erfinder Jörg Meißner (52) zeigt im Jubiläumsjahr seine neuen Spiele. © Steffen Füssel

Das erste Krimi-Dinner-Spiel für zu Hause kam 2004 auf den Markt - "Der Duft des Mordes".

"Ich bot es probeweise bei eBay an. Zum Höchstgebot von 12 Euro wurde es verkauft", erinnert sich Firmenchef Jörg Meißner (52).

22 weitere Krimispiele (25-35 Euro) folgten, insgesamt wurden rund eine Viertelmillion Spiele im deutschsprachigen Raum verschickt - für über zwei Millionen Mitspieler.

Seit 2007 veranstaltet Meißner mit seinem Team auch Krimi-Dinner - das summierte sich bisher auf rund 3000 kriminell-leckere Veranstaltungen.

Zum Jubiläum stehen Extra-Dinner "Ein Gangster kommt selten allein" auf dem Plan - am heutigen Freitag im Leipziger Atlanta-Hotel, am 31. Oktober im Chemnitzer "Pentagon3", am 1. November im Dresdner Feldi-Stammhaus, am 2. November im Hotel Alexandra in Plauen.