Kruzianer singen auf der Bastei

Am Donnerstag singen zehn Abiturienten des Kreuzchores bei einem 4-Gänge-Dinner im Berghotel & Panoramarestaurant Bastei.

Von Katrin Koch

Dresden/Bad Schandau - Die Kruzianer singen ein Loblied auf die Bastei - oder besser: auf der Bastei. Am Donnerstag (18.30 Uhr) begleiten zehn Abiturienten des weltberühmten Kreuzchores musikalisch ein 4-Gänge-Dinner im Berghotel & Panoramarestaurant Bastei in der Sächsischen Schweiz.

Den Blick von der Bastei ins Elbsandsteingebirge genießen alljährlich rund 1,5 Millionen Touristen.
Den Blick von der Bastei ins Elbsandsteingebirge genießen alljährlich rund 1,5 Millionen Touristen.  © IMAGO/BREUEL-BILD

Das Vokalensemble "Con Sequence" brilliert bei drei Auftritten mit A-cappella-Melodien zwischen Tatar von geräuchertem Gemüse, Zwiebelsuppe, Maishähnchenbrust und Zartbittermousse.

"Ein Menü mit Musik gab es noch nie bei uns", freut sich Bastei-Chefin Petra Morgenstern (67) auf die Premiere. Wie es dazu kommt?

"Ein Enkelkind von mir besucht das Kreuzgymnasium. Dort haben wir das Ensemble erlebt - und waren so begeistert, dass wir die jungen Sänger gern mit einem Auftritt unterstützen wollten."

Zehn Abiturienten des Kreuzchores umrahmen musikalisch das Vier-Gang-Dinner im Basteihotel.
Zehn Abiturienten des Kreuzchores umrahmen musikalisch das Vier-Gang-Dinner im Basteihotel.  © imago/epd
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Wer das Zusammenspiel von Kulinarik und Kultur erleben will - es gibt noch Restkarten für 89 Euro (www.berghotel-bastei.de).

Titelfoto: Bildmontage: Imago/epd, IMAGO/BREUEL-BILD

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