Kruzianer singen auf der Bastei
Dresden/Bad Schandau - Die Kruzianer singen ein Loblied auf die Bastei - oder besser: auf der Bastei. Am Donnerstag (18.30 Uhr) begleiten zehn Abiturienten des weltberühmten Kreuzchores musikalisch ein 4-Gänge-Dinner im Berghotel & Panoramarestaurant Bastei in der Sächsischen Schweiz.
Das Vokalensemble "Con Sequence" brilliert bei drei Auftritten mit A-cappella-Melodien zwischen Tatar von geräuchertem Gemüse, Zwiebelsuppe, Maishähnchenbrust und Zartbittermousse.
"Ein Menü mit Musik gab es noch nie bei uns", freut sich Bastei-Chefin Petra Morgenstern (67) auf die Premiere. Wie es dazu kommt?
"Ein Enkelkind von mir besucht das Kreuzgymnasium. Dort haben wir das Ensemble erlebt - und waren so begeistert, dass wir die jungen Sänger gern mit einem Auftritt unterstützen wollten."
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Wer das Zusammenspiel von Kulinarik und Kultur erleben will - es gibt noch Restkarten für 89 Euro (www.berghotel-bastei.de).
Titelfoto: Bildmontage: Imago/epd, IMAGO/BREUEL-BILD