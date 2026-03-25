Kruzianer singen auf der Bastei

Dresden/Bad Schandau - Die Kruzianer singen ein Loblied auf die Bastei - oder besser: auf der Bastei. Am Donnerstag (18.30 Uhr) begleiten zehn Abiturienten des weltberühmten Kreuzchores musikalisch ein 4-Gänge-Dinner im Berghotel & Panoramarestaurant Bastei in der Sächsischen Schweiz .

Den Blick von der Bastei ins Elbsandsteingebirge genießen alljährlich rund 1,5 Millionen Touristen. © IMAGO/BREUEL-BILD

Das Vokalensemble "Con Sequence" brilliert bei drei Auftritten mit A-cappella-Melodien zwischen Tatar von geräuchertem Gemüse, Zwiebelsuppe, Maishähnchenbrust und Zartbittermousse.

"Ein Menü mit Musik gab es noch nie bei uns", freut sich Bastei-Chefin Petra Morgenstern (67) auf die Premiere. Wie es dazu kommt?

"Ein Enkelkind von mir besucht das Kreuzgymnasium. Dort haben wir das Ensemble erlebt - und waren so begeistert, dass wir die jungen Sänger gern mit einem Auftritt unterstützen wollten."