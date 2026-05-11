Uraufführung von "Träume in Europa" im Schauspielhaus: Im Strudel des Unbewussten

Dresden - Schlafrhythmen und Traumlogik prägen das Theater von Regisseur Sebastian Hartmann erheblich. Mit seiner neunten Inszenierung am Staatsschauspiel Dresden nimmt er das ernster denn je: Auf die Bühne kam "Träume in Europa" von Wolfram Lotz. Dreieinhalb irreale Stunden voller Rätsel - mit viel Zauber, aber auch Längen.

Das Ensemble trägt Kulissen und Mitspieler von der Bühne - aber alles kehrt zurück. © Sebastian Hoppe

Sebastian Hartmann scheint Regisseur der Stunde zu sein. Am vergangenen Wochenende war er - in dieser Doppelung bemerkenswert - mit zwei radikal unterschiedlichen Inszenierungen zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Und an diesem Samstag schon kam seine neueste Dresdner Inszenierung zur Uraufführung.

Wie immer in der Hartmann eigenen Ästhetik, mit seiner Handlungsverweigerung und seinem spiralförmigen, Sog-artigen Bühnenrausch in schwarzweißer Zwischenwelt.

Die Kombination Hartmann/Lotz ist nicht neu: Schon 2019 hatte Hartmann die "Rede zum unmöglichen Theater" von Wolfram Lotz bei seiner Dostojewski-Dekonstruierung von "Schuld und Sühne" verwendet. Jetzt stützt er sich komplett auf einen Lotz-Text.

Der hatte nach seinem monumentalen 900-Seiten-Tagebuch "Heilige Schrift I" von 2022 in diesem Januar "Träume in Europa" herausgebracht, eine nur 100-seitige Sammlung von Traumschilderungen, die er in Internet-Foren von Menschen aus ganz Europa fand. Kein politisches Ganzes, sondern ein allgemein gesammeltes Unbewusstes.

98 dieser Träume lässt Hartmann von seinem Ensemble aneinanderreihen. Jede Vignette ist ein brillanter Monolog, also seien alle Darsteller hier benannt (und ausdrücklich gerühmt): Marin Blülle, Gina Calinoiu, Jakob Fließ, Philipp Grimm, Henriette Hölzel, Nihan Kirmanoğlu, Paul Kutzner, Torsten Ranft, Sarah Schmidt und Nadja Stübiger - in erst hellenischen Gewändern, dann in schwarzweißen Kostümen (von Adrian Braga Peretzki).