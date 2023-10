Kunst-Sammlung zieht ins Residenzschloss, derweil stockt ihr Umzug nach Dresden

Dresden - Die Schenkung der Sammlung Hoffmann sollte 2023 komplett an die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) übergeben sein, das war der Plan, als die Schenkung 2018 vollzogen wurde. Nach Lage der Dinge wird es dazu nicht kommen. Konzipiert wird unterdessen ein Schaudepot für die Sammlung im Residenzschloss, namentlich ausgewiesen als "Kunstkammer Gegenwart".

SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann (58, l.) und Mäzenin Erika Hoffmann vergangenes Jahr im Schlosspark Pillnitz. © Eric Münch

Als "weiteren Meilenstein in der Geschichte des Dresdner Residenzschlosses" bezeichnen die SKD die neue "Kunstkammer Gegenwart". Die soll ihren Ort finden in der ehemaligen Fürstengalerie und vorrangig Werke der Schenkung Sammlung Hoffmann, aber auch solche aus Kunstfonds, Kupferstich-Kabinett und Albertinum sowie der angegliederten Stiftung Günther und Annemarie Gercken zeigen.

Das Konzept, so wird kommuniziert, folge dem Ansatz, zwei wichtige museale Aufgaben, das Lagern und das Ausstellen von Kunstwerken, in Übereinstimmung zu bringen. Mit jährlich wechselnden Schwerpunkten wolle diese Kunstkammer Einblicke in die umfangreichen Schätze zeitgenössischer Kunst innerhalb der SKD geben.

Entworfen hat das Schaudepot der Münchner Designer Konstantin Grčić (58). Seine Konzeption umfasse auch eine "Offene Werkstatt", in der der konservatorische und restauratorische Umgang mit modernen, fragilen Materialien der zeitgenössischen Kunst für das Publikum sichtbar werde, heißt es.

Mit im Boot sind TU Dresden und Hochschule für Bildende Künste. Zusammen sollen sie einen "progressiven Vermittlungsansatz" entwickeln. Die Eröffnung ist für Dezember anberaumt.

Die Sammlung Hoffmann ist eine der größten Schenkungen, welche die SKD in ihrer Geschichte erhalten haben - überraschenderweise, mag man hinzufügen, insofern das Sammler-Ehepaar Hoffmann, Erika und Rolf, Anfang der 90er-Jahre mit dem Projekt eines Museums der Gegenwartskunst auf dem Gelände An der Herzogin Garten am unrühmlichen Widerstand des Freistaats gescheitert war. Doch ließen sich die Hoffmanns nicht von Enttäuschung leiten.

Während sie sich mit der Sammlung in Berlin-Mitte niederließen, wo in den Sophie-Gips-Höfen eine öffentliche Ausstellung in den Privaträumen der Familie entstand, riss der Kontakt zu den SKD nicht ab. Jahre später entschloss sich die mittlerweile verwitwete Erika Hoffmann zur Schenkung.