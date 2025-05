Langweilig wird es sicher nicht: Das ist am Samstag in Dresden und Umland los

Dresden - Am Sonnabend ab 10 Uhr wird entlang der Bahnhof- und Putjatinstraße bis nach Altkleinzschachwitz ein Straßenfest für die ganze Familie auf der Dorfmeile in Zschachwitz gefeiert. Die Geschäfte öffnen bis abends, bringen sich aktiv ins Fest mit ein und beleben die 50. Ausgabe des Kiez-Events mit Aktionen. Markthändler unterstützen den Festverein beim bunten Treiben mit verschiedensten Angeboten. Eintritt frei. Infos: zschachwitzer-dorfmeile.de

Dresden - Fachkräftemangel, Azubi-Flaute: Zur Berufsorientierung für Schüler findet am Sonnabend von 10 bis 14 Uhr die 14. Johannstädter Praktikums- und Lehrstellenbörse in der JohannStadthalle (Holbeinstraße 68) in Dresden statt. Lokale Firmen präsentieren ihr Angebot an Praktikums- und Ausbildungsplätzen. Für den Workshop "Check die Bewerbung" bitte digitale oder analoge Bewerbung mitbringen. Möglich sind auch kostenlose Bewerbungsfotos und das Üben von Vorstellungsgesprächen mit echten Personalern. Zudem gibt es einen Servicepunkt für Migranten. Eintritt frei (und barrierefrei). Infos: johannstadthalle.de