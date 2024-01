Liebe, Verrat, Machtmissbrauch: "Die Jüdin von Toledo" wird in der Semperoper uraufgeführt

Detlev Glanerts "Die Jüdin von Toledo" wird am 10. Februar 2024 in der Semperoper uraufgeführt. © Sebastian Kahnert/dpa

Es ist eine "verbotene" Liebe mit tödlichem Ausgang: Der spanische König Alfonso liebt die junge, selbstbewusste Jüdin Rahel und kommt seinen Pflichten als Regent nicht mehr nach.

Krieg, Putsch, Rahel als Opfer. Viele Dichter haben die alte Legende der "Jüdin von Toledo" verarbeitet, darunter der österreichische Schriftsteller Franz Grillparzer. Detlev Glanert - einer der weltweit erfolgreichsten Komponisten im Opernfach - hat sich des Stoffes angenommen und nutzt Grillparzer als Vorlage.

"Bei Grillparzer hat mich vor allem interessiert, wie das Politische und seine Instrumentalisierung auf eine bestialische Weise in das Privatleben eingreifen", sagt Glanert. Eine besondere Aktualität durch jüngste antisemitische Proteste auch in Deutschland sieht er nur teilweise. Die Oper sei fertig gewesen, bevor die Ereignisse in Israel begannen, so der 63-Jährige.

Für Glanert ist es nicht das erste Mal, dass er Literatur vertont und auf die Bühne bringt. Schon seine erste Oper - "Der Spiegel des großen Kaisers" - 1995 in Mannheim uraufgeführt - entstand nach einer Novelle von Arnold Zweig.