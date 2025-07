16.07.2025 06:47 811 Linda Feller dreht an Sachsens schönsten Orten

Das Musikvideo von Linda Fellers Song "Mein Herz schlägt auch ohne Dich" wurde in Moritzburg, in Radebeul und am Senftenberger See gedreht.

Von Katrin Koch

Dresden/Moritzburg - "Mein Herz schlägt auch ohne Dich"? Da hat Country-Lady Linda Feller (58) zum Glück geflunkert. Am Montag drehte sie ein Video zu ihrem neuen, gleichnamigen Song. Auch im Radebeuler Weinberg sang Linda Feller (58) ihren neuen Song fürs Musikvideo. © PR Wie so oft spielte Ehemann Andreas (62) mit. Diesmal als Schurke, der mit einer anderen abzischt. "Natürlich nur im Lied, mein Herz schlägt schließlich wie wild für Andreas", lacht Linda. Und auch der Gatte scherzt: "Keine Angst, ich habe keine andere." Gefilmt wurde am Leuchtturm in Moritzburg, in einem Radebeuler Weinberg und auf einem Segelboot im Senftenberger See. Linda Feller und ihr Mann Andreas (62) beim Dreh auf dem Segelboot. © PR "Eigentlich sollte das Video längst fertig sein, aber erst war es zu heiß und dann hat es geregnet. Deshalb haben wir am Montag ganz spontan gedreht. Jetzt ist alles im Kasten und ich hoffe, dass in einer Woche das Video fertig ist", fiebert Linda Feller der Veröffentlichung entgegen.

