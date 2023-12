Madonna mia! "Rauschenbach" wird jetzt italienisch

Dresden - Das "Rauschenbach" wird zum Viertel-Italiener. Denn Giorgio Pagano (47) ist nach langer Pause als Restaurantleiter zurück. Mit neuen Ideen und vor allem guter italienischer Küche will er das beliebte Restaurant in der Weißen Gasse führen.

Die Liebe zu den Meerestieren hat sich auch im Interieur niedergeschlagen. In den zwei großen neuen Wandbildern, die in kräftigen Grün- und Orangetönen leuchten, verstecken sich Zeichnungen von Quallen und Korallen, wie sie der berühmte Zoologe Ernst Haeckel (1834-1919) anfertigte.

Sieben Jahre arbeitete Pagano im "La Campagnola" am Körnerplatz - nun rockt er mit Küchenchef Ronny Bell das "Rauschenbach" in Dresden .

Beibehalten wird das Frühstücksangebot ab 9 Uhr. An den Wochenenden steht außerdem ein Brunch zur Wahl. Wer nicht auf die flinken Kellner warten will, kann via QR-Code bestellen.

Muss man aber nicht, denn es ist wirklich gemütlich im "Rauschenbach".