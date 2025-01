Dresdner Märchentheater am Ende: "Nach Corona nie wieder die Beine gekommen!"

Rainer Petrovsky (74) 2021 vor dem Bräustübel: Damals winkte die Gitarrenpuppe in seinem Arm zur Begrüßung, nun bedeutet die Geste Abschied. © Norbert Neumann

Die literarische Kleinkunstbühne ist am Ende, zumindest am gegenwärtigen Standort, dem Bräustübel am Körnerplatz. Am Silvestertag fand nach etwas mehr als drei Jahren die letzte Vorstellung statt.

Im September 2021, während Corona wütete, war das Bräustübel vom Betreiberduo Matteo Böhme, Gastro-Unternehmer, und Rainer Petrovsky (74), Kultur-Unternehmer, übernommen worden. Im Vorlauf hatte Petrovskys Märchenbühne den seit der Gründung 1997 angestammten Standort in der Kuppel der Yenidze aus klimatischen Gründen aufgeben müssen.

Nun war eine neue Spielstätte gefunden, wo "Kultur und Genuss Hand in Hand gehen" sollten. Ausgezahlt hat es sich in diesem Arrangement für die Kultur nicht, wobei erwähnt werden muss, dass die Märchenbühne stets ohne öffentliche Mittel auskommen musste und sich selbst finanzierte.

Als das Haus bald nach der Eröffnung infolge Corona annähernd ein Jahr lang schließen musste, sei man danach "nie wieder so richtig auf die Beine gekommen", schreibt Petrovsky auf der Homepage.