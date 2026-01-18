Mon Dieu! Starautor Goldammer verlegt jetzt in Frankreich

Dresden - Der Dresdner Bestseller-Autor Frank Goldammer (50) begeistert mit seinen Romanen Krimifreunde weit über die Grenzen von Sachsen hinaus.

Die Fangemeinde von Krimi-Autor Frank Goldammer (50) wird immer größer. © Steffen Füssel

Seine zwei ersten Fälle von Kriminaloberkommissar Max Heller, "Tausend Teufel" und "Der Angstmann", wurden von Justine Coquel nun ins Französische übersetzt und sind jetzt als Taschenbuch bei Editions Dumasque erschienen.

Goldammers Max-Heller-Krimis entführen die Leser in die Dresdner Kriegs- und Nachkriegszeit.