Mon Dieu! Starautor Goldammer verlegt jetzt in Frankreich
Dresden - Der Dresdner Bestseller-Autor Frank Goldammer (50) begeistert mit seinen Romanen Krimifreunde weit über die Grenzen von Sachsen hinaus.
Seine zwei ersten Fälle von Kriminaloberkommissar Max Heller, "Tausend Teufel" und "Der Angstmann", wurden von Justine Coquel nun ins Französische übersetzt und sind jetzt als Taschenbuch bei Editions Dumasque erschienen.
Goldammers Max-Heller-Krimis entführen die Leser in die Dresdner Kriegs- und Nachkriegszeit.
Mit "Der Angstmann", in dem Heller 1944 den Mord an einer grausam zugerichteten Krankenschwester aufklären muss, gelang Goldammer 2016 der Sprung in die "Spiegel"-Bestseller-Liste.
Es folgte 2017 "Tausend Teufel", in dem ein toter Rotarmist 1947 noch vor den Ermittlungen vom Militär zur Seite geschafft wird.
