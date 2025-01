Musikfestspiele suchen Mitstreiter: Wer bringt die Stadt zum Klingen?

Vergangenes Jahr gab unter anderem der Blaswerk Meissen e. V. ein Konzert für die "Klingende Stadt" der Musikfestspiele. © Oliver Killig

Die 48. Dresdner Musikfestspiele finden 2025 vom 17. Mai bis 14. Juni statt. Am 31. Mai will das Festival einmal mehr die Dresdner Innenstadt mit Musik fluten. Bei "Klingende Stadt" gehört die Bühne nicht den großen Weltstars, sondern allen Hobbymusikern sowie semiprofessionellen Ensembles der Stadt.

Mitmachen darf ausdrücklich jeder, der es sich zutraut, ein etwa 20-minütiges Programm vor Laufpublikum zu präsentieren. Ganz egal ob Klassik, Gesang, Pop, Rock, Jazz, Weltmusik, Oper oder Tanz – an möglichst allen Ecken der Innenstadt soll an diesem Nachmittag Musik in aller Vielfalt erklingen.

In den vergangenen Jahren folgten stets weit mehr als 1000 Mitwirkende dem Aufruf von Intendant Jan Vogler (60) und präsentierten an einem Dutzend Orte zwischen Hauptbahnhof und der Martin-Luther-Kirche ohne Eintritt ihre Programme.