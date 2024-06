Festival beendet: Musikfestspiele in Dresden mit Rekordergebnis

Dresden - Musik hat viel mit Zahlen zu tun, da geht es etwa um Zählzeiten in Takten, die in Brüchen angegeben werden. Das Musikgeschäft hat auch mit Zahlen zu tun, da geht es zum Beispiel um Auslastung und Einnahmen. Die Dresdner Musikfestspiele , die am gestrigen Sonntag zu Ende gingen, waren künstlerisch wie geschäftlich erfolgreich.

"Klingende Stadt": Im Albertinum genießen zwei Damen die Musik des Lyn-Duos. © Thomas Türpe

Das letzte Festival-Wochenende brachte den Charakter der Musikfestspiele unter den Stichworten Qualität, Publikumsnähe und Vielfalt noch einmal auf den Punkt.

So spielten am Freitag in der Frauenkirche das Collegium Vocale Gent unter Philippe Herreweghe Bachs h-Moll-Messe, während zeitgleich bei der Staatsoperette Sven Helbig seiner Radioshow "Schöne Töne" livehaftige Bühnengestalt gab.

Am Samstagnachmittag verwandelten Profimusiker wie Laien in unterschiedlichen Formationen die Dresdner Innenstadt in die mottogebende "Klingende Stadt" - dessen Parcours aufgrund der anfallenden Demos in der Stadt angepasst werden musste -, am Abend spielte die Techno-Jazzband "Jazzrausch" im Stromwerk auf.

Am Sonntagabend sollte im Kulturpalast das Abschlusskonzert der Tschechischen Philharmonie unter Dirigent Jakub Hrůša mit einem reinen Smetana-Programm stattfinden.