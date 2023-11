Nach 5000 Vorstellungen mit 750.000 Gästen: Die letzten Geheimnisse aus 20 Jahren Travestie-Theater

Dresden - Applaus zum Jubiläum: Vor 20 Jahren eröffnete Zora Schwarz das Travestie-Theater "Carte Blanche" in der Neustadt. Rund 750.000 Gäste haben sich in dieser Zeit in etwa 5000 Vorstellungen in die Welt des Glamours, Glitzers und der Illusion entführen lassen.