Dresdner Partymacher übernimmt das Stromwerk

Thomas Röpke (45) gehört auch die Likörmanufaktur Altenberger. © Max Patzig

Die Zusammenhänge im Kraftwerk-Mitte-Areal sind nicht ganz einfach. Das ganze Areal gehört Sachsenenergie. Da im Areal aber schon lange kein Strom mehr erzeugt oder umgesetzt wird, hat der Energieanbieter mit der Stadt Dresden das ganze Gelände zum Kulturareal etabliert.

Hier sind inzwischen das tjg. Theater Junge Generation, die Staatsoperette und das Stromwerk Dresden, welches bisher (bzw. noch bis Ende August) von Olaf Maatz (57), dem Chef der Comödie betrieben wurde, zu Hause. Dieser übergibt nun an Thomas Röpke, welcher sogar vereinzelt Mitarbeiter seines Vorgängers übernimmt.

Auch Teil des Ganzen ist Mirco Meinel (52), der sich als Hauptmieter des Stromwerks das Recht an der Umsetzung aller Firmenevents hier sichert.

"In den letzten 27 Jahren haben wir in unserer Heimatstadt Dresden zahlreiche Eventformate von der Afterwork am See, über die legendäre Chocolate Night, regelmäßig ausverkaufte Ü30 und Ü40 Events geschaffen und geprägt. Mit dem Stromwerk Dresden schlagen wir nun ein weiteres Kapitel auf und freuen uns darauf, DIE Event- und Konzertlocation mitten im Herzen von Dresden betreiben und weiterentwickeln zu können", so Thomas Röpke.