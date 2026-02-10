 823

Nach plötzlichem Tod von Dresdner Star-Tenor: Diese Spendensumme kam in kurzer Zeit zusammen

Große Anteilnahme nach dem plötzlichen Tod des Dresdner Star-Tenors Aaron Pegram: Innerhalb kurzer Zeit sind viele Spenden zusammengekommen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Große Anteilnahme nach dem plötzlichen Tod des Dresdner Star-Tenors Aaron Pegram (†52): Innerhalb kurzer Zeit sind nicht nur zahlreiche Beileidsbekundungen, sondern auch viele Spenden zusammengekommen.

Für die Familie des verstorbenen Sängers Aaron Pegram (†52) läuft eine Spendenkampagne.

Der Solovorstand der Semperoper hatte am Dienstag via "GoFundMe" einen Aufruf gestartet, um Pegrams Ehefrau Annie sowie die beiden gemeinsamen Kinder Anya und Leo finanziell zu unterstützen.

"Inmitten tiefster Trauer stehen sie nun vor den emotionalen und finanziellen Herausforderungen dieses tragischen Verlustes", schreiben die Organisatoren.

Jeder Beitrag, gleich welcher Höhe, könne dabei helfen, ein Stück Stabilität "in einer unvorstellbar schweren Zeit" zu ermöglichen.

Bereits über 150 Leute wollen dabei mithelfen. Sie haben in nur sechs Stunden über 18.000 Euro gespendet.

Fast siebzehn Jahre lang war Aaron Pegram Mitglied des Dresdner Solistenensembles. "In unzähligen Rollen prägten seine unverwechselbare Stimme, seine Musikalität, sein Humor und seine menschliche Wärme unsere Bühne - und unser Theaterleben", so die Initiatoren.

