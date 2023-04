Nachtskate-Verbot im Großen Garten: Trotzdem darf gefeiert werden

"In diesem Jahr wollen wir 13 Veranstaltungen durchführen und dazu dreimal Kindernachtskaten anbieten." Am 28. April rollt die Saison an.

Am 27. Oktober endet die Saison mit einem Halloweenskaten - im Vorjahr waren dabei 250 Gespenster & Co. auf Rollen unterwegs. Zwei Veranstaltungen finden in diesem Jahr außerhalb statt: am 4. Juni in Freiberg und am 26. August in Bautzen.