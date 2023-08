Neckische Nixe mit Flosse und Muschel-BH: Dori ist Kapitän Nemos neue Meerjungfrau

Dresden - Dori ist die neue Meerjungfrau bei Nemo! Doch gemeint ist nicht etwa eine Geschichte der Trickfilm-Kultserie mit Clownfisch Nemo und seiner vergesslichen Freundin Dorie. Nein, Sopranistin Dorothea Wagner (39) lockt als Fischfrau mit goldenem Muschel-BH in die Dinner-Revue "Kaptitän Nemo - 20.000 Noten unter dem Meer".

Regisseur und "Nemo" Wolf-Dieter Gööck (69) nimmt seine neue Meerjungfrau Dorothea Wagner (40) auf den Arm. © Eric Münch

Bereits 2022 machte die Revue von sich reden. Denn sie bietet etwas, was es sonst in Dresden nicht gibt: Die Gäste schiffen sich am Terrassenufer auf einen Schaufelraddampfer ein.

Genießen auf der Fahrt bis zur Laubegaster Werft Vorspeise und Hauptgang, in der Schlosserhalle die Revue und auf der Heimfahrt das Dessert.

Vom 29. September bis 8. Oktober stehen in diesem Jahr zehn Dampfer-Revuen (Ticket: 135 Euro, saechsische-dampfschifffahrt.de) auf dem Programm.



"Ich freue mich auf die Rolle. Ich bin zwar mit Disney-Meerjungfrau Arielle aufgewachsen, aber in einen Fischschwanz bin ich noch nie geschlüpft", lacht Opernsängerin Dorothea.