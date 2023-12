In der neuen Spielzeit: Tom Pauls macht erstmals "Comödie"

Dresden - Kabarettist Tom Pauls (64) wird 2024 das erste Mal in der Comödie Dresden in einem Stück mitspielen. Der Vollblut-Sachse agiert als Theaterdirektor Striese in der Neuinszenierung des Bühnenklassikers "Der Raub der Sabinerinnen" - eine Traumrolle des deutschen Boulevards.

Olaf Maatz (57, r.) und Christian Kühn (41) mixen Humor & More in der Comödie zu HuMore. © Eric Münch

Es kommt noch besser: Pauls bringt seine "Zwinger-Trio"-Kollegen Jürgen Haase (65) und Peter Kube (66) mit. "Die Sabinerinnen feiern am 13. September Premiere", so Geschäftsführer Olaf Maatz (57). Gemeinsam mit Intendant Christian Kühn (41) stellte er am Donnerstag den Spielplan der Comödie für 2024 vor.

Sechs Premieren stehen im Haus auf dem Programm, zwei Open-Air-Premieren auf Schloss Übigau. "Das Parktheater im Großen Garten wird von uns nicht mehr bespielt", so Maatz. "Wir haben gemerkt, dass zwei Freiluft-Locations unser Team an seine Grenzen gebracht hat."

Umso lustiger wird es auf Schloss Übigau. Das Broadway-Musical "Natürlich Blond" nach dem 2001er-Kinohit mit Reese Witherspoon eröffnet am 31. Mai die Open-Air-Saison. Am 9. August folgt "Sister Soul" - die himmlische Gospelkomödie, mit der Whoopi Goldberg 1992 als falsche Nonne die Kinos eroberte.

Die erste Premiere im Theater lässt nicht so lange auf sich warten: Ab 19. Januar darf in der Dating-Komödie "Match me if you can" gelacht werden.