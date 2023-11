Neue Rolle für Bühnenstar Sascha Gluth: Störtebeker wird auf der Felsenbühne zu Shatterhand

Radebeul - Er kämpfte zehn Jahre als Klaus Störtebeker bei den Festspielen auf der Ralswieker Naturbühne auf der Insel Rügen. Er ritt als Shatterhand in zwei Spielzeiten über die Karl-May-Freilichtbühne in Bad Segeberg. Aber er galoppierte noch nie über die Felsenbühne Rathen. Das ändert sich im Sommer 2024.

"Shatterhand" Sascha Gluth (53) posiert beim Plakat-Shooting in der "Villa Bärenfett" des Radebeuler Karl-May-Museums. © Norbert Neumann

Dann endlich spielt Sascha Gluth (53) in der Inszenierung "Shatterhand" den Titelhelden. Diese Woche kam er schon mal aus Brandenburg zum Fotoshooting nach Radebeul.



Und wo gibt es die besten Motive? Natürlich im Karl-May-Museum.

Mit Hut und Büchse zwischen ausgestopftem Wild posierte Gluth in der "Villa Bärenfett" für Plakate und Flyer, die ab Frühjahr zu sehen sein werden. "Ich freue mich wirklich sehr auf die Felsenbühne. Ich war nur einmal vor wirklich vielen Jahren als Ersatz angefragt, aber es kam nie zum Einsatz."

Die Vorfreude auf Dresden ist ihm anzusehen. "Ich habe sechs Jahre am tjg. gespielt. Dort habe ich auch Schauspieler Jürgen Haase kennengelernt, mit dem ich später in Ralswiek gespielt habe. Er war es, der mir ein Reittraining in Eilenburg empfohlen hat", verrät Gluth.